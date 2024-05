Onde assistir a Racing-URU x Argentinos Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipe argentina vai ao Uruguai buscando revanche para manter a liderança do grupo; veja os detalhes e onde assistir

Racing-URU e Argentinos Juniors entram em campo nesta terça-feira (7), às 19h (horário de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será no Estádio Centenario, em Montevidéu, e terá transmissão ao vivo para o Brasil através do Paramount+, serviço de streaming por assinatura responsável pelas competições da Conmebol (veja aqui a programação completa).

Em uma campanha mediana no Campeonato Uruguaio deste ano, o Racing-URU ocupa a sétima posição da liga nacional e o segundo lugar da Sul-Americana. Eles estão invictos desde o início da Copa até aqui, vencendo na primeira fase e acumulando no grupo F mais dois empates e um triunfo - este foi sobre o rival do jogo de hoje por 3 a 0 fora de casa. Se repetirem a pedida, os uruguaios garantirão o primeiro lugar do grupo.

O Argentinos Juniors, por outro lado, acaba de ser eliminado para o Vélez Sarsfield na semifinal da Copa da Liga da Argentina, e, embora esteja pensando no início do campeonato nacional, volta suas atenções à competição internacional. Atual líder do grupo, a equipe venceu o último compromisso pelo torneio contra o Corinthians por 1 a 0, e vai em busca da revanche contra o Racing-URU para se isolar na primeira colocação e se aproximar de vaga nas oitavas de final.

A sequência dos uruguaios é bem regular, com apenas uma derrota anos últimos nove jogos, com mais quatro empates e quatro vitórias. Os argentinos vêm na mesma toada: a derrota para o rival foi a única em seus últimos doze compromissos, embora tenham sido eliminados nas penalidades da copa nacional após empate em 0 a 0 na partida mais recente.

Prováveis escalações

Racing-URU: Bacchia; Cotugno, Magallanes, Quiñonez e Ferreira; Lucas Rodríguez, Varela, De Los Santos e Urretaviscaya; Verón e Nandin. Técnico: Eduardo Espinel.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Coronel, Galván, Prieto e Vega; Lescano, Moyano e Oroz; Herrera, Gondou e Romero. Técnico: Pablo Guede.

Desfalques

Racing-URU

Sem desfalques confirmados.

Argentinos Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 7 de maio de 2024

Horário: 19h (de Brasília)