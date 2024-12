Onde assistir a Racing x Sportivo Luqueño ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Pela última rodada da fase de grupso da Sula, equipes se enfrentam nesta terça-feira (28); veja a transmissão e mais informações da partida

Racing e Sportivo Luqueno se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), em La Fortaleza, Buenos Aires, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming (veja a programação completa).

O Racing, atual líder do Grupo H com 12 pontos, busca garantir sua classificação e brigar pelo primeiro lugar com o Red Bull Bragantino, que também soma 12 pontos. A principal vantagem da equipe argentina reside no saldo de gols, que é de +8 contra +1 do time brasileiro. Uma vitória simples garante a vaga do Racing no mata-mata, mas a equipe terá um desfalque inesperado: não poderá atuar em seu tradicional estádio, o Cilindro de Avellaneda, devido às más condições do gramado. A partida foi transferida para o EstádioCiudad de Lanús, também na capital Buenos Aires.

Já o Sportivo Luqueño, com apenas um ponto conquistado em cinco partidas, não tem mais chances de se classificar para as oitavas de final. A equipe paraguaia busca encerrar sua campanha na Sul-Americana com dignidade e tentar somar seus primeiros pontos fora de casa.

Prováveis escalações

Racing: Gabriel Arias; Gaston Martirena, Di Cesare, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Augustín Almendra; Augustín Urzi, Adrian Martínez, Maximiliano Salas.

Sportivo Luqueño: Alfredo Aguila; Rodrigo Alborno, José Leguizamón, Villalba, Rodi Ferreira; Darío Ríos, Jorge Mendoza, Rodrigo Rojas, Nicolás Maná; Danilo Fernández e Lucas Barrios.

Desfalques

Racing

Sem desfalques confirmados.

Sportivo Luqueño

Sem desfalques confirmados.

Quando é?