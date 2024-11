Onde assistir a Racing x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final Copa Sul-Americana 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (23), em Assunção; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chegou a hora! Racing e Cruzeiro se enfrentam na tarde deste sábado (23), às 17h (de Brasília), no estádio La Nueva Olla, em Assunção, pela grande final da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, da Paramount+ e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

O Racing chega para a decisão após eliminar o Corinthians (2 a 2 e 2 a 1). A equipe argentina vive grande momento na temporada, já que vem de cinco vitórias consecutivas. Para o duelo, o técnico Gustavo Costas não deve promover mudanças rígidas na equipe e tem todos os jogadores à disposição.

Já o Cruzeiro passou pelo Lanús na semifinal (1 a 1 e 1 a 0). A Raposa poupou forças no meio da semana, pelo Brasileirão, para estar descansadas para o duelo no Paraguai. Sob o comando de Fernando Diniz, o time ganhou dois jogos, empatou quatro e perdeu outras quatro.

"Não tem uma mágica. A gente vai ter um adversário duro, com camisa pesada e jogadores bons, com bom orçamento, e muito bem dirigido. Assistimos muitos jogos, temos que estar preparados para todas as fases, nos adaptando conforme o jogo. Equipe chega forte, com condições muito boas para fazer um grande jogo", disse o técnico Fernando Diniz em entrevista coletiva.

Vale lembrar que a final da Copa Sul-Americana será decidida em jogo único. Desta forma, havendo empate no tempo regulamentar e na prorrogação, o título será definido nos pênaltis. A equipe vencedora ficará com o prêmio de US$ 6 milhões, enquanto o segundo colocado ficará com US$ 2 milhões.

Você sabia? Racing e Cruzeiro já se enfrentaram 11 vezes, com 5 vitórias do Cruzeiro, 4 do Racing, além de 2 empates. No último encontro, em 2022, a Raposa ganhou por 2 a 1, pela Copa Libertadores.

Prováveis escalações

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa e García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Juan Fernando Quintero e Gabriel Rojas; Adrián Martínez e Maximiliano Salas.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace (Lucas Silva), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Desfalques

Racing

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Juan Dinenno está lesionado.

Quando é?