Onde assistir a Racing x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (31), no Estádio Presidente Perón; confira a transmissão e outras informações do jogo

Racing e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2024. Como empataram por 2 a 2 no primeiro jogo, quem vencer avança à final. Em caso de um novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Depois de vencer o Cuiabá por 1 a 0 no Brasileirão, o Corinthians foca agora na disputa pela Copa Sul-Americana. Em busca do título inédito, o Timão conquistou a classificação para a semifinal após eliminar o Fortaleza com um placar agregado de 5 a 0. Antes disso, superou o RB Bragantino nos pênaltis, vencendo por 5 a 4, e encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo F, com 13 pontos.

Por outro lado, o Racing encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo F, com 11 pontos. No mata-mata, eliminou o Athletico-PR nas quartas de final com um placar agregado de 4 a 2 e superou o Huachipato nas oitavas de final por 8 a 1. Para o confronto, o técnico Gustavo Costas trata como dúvida a presença de Roger Martínez.

Prováveis escalações

Racing: Arias, Di Césare, Santiago Sosa, García Basso, Martirena, Nardoni, Almendra, Quintero, Gabriel Rojas, Adrián Martínez, Salas.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Félix Torres (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; Alex Santana, Carrillo, Charles e Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

Desfalques

Racing

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Diego Palacios, Héctor Hernández, Ryan, Ruan Oliveira e Maycon estão machucados.

Quando é?