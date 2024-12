Onde assistir a Racing x Coquimbo Unido ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Pelo Grupo H da Sula, equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16); confira como acompanhar e mais informações

Racing e Coquimbo Unido se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Cilindro de Avellaneda, em Buenos Aires, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming (veja a programação completa).

O Racing, atual líder do Grupo H com nove pontos, busca se recuperar da derrota sofrida na última rodada para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1. Essa foi a primeira derrota da equipe na competição, que até então havia vencido o Sportivo Luqueño por 2 a 0, o RB Bragantino por 3 a 0 e o próprio Coquimbo Unido por 2 a 1.

Já o Coquimbo Unido, que soma quatro pontos e ocupa a terceira colocação do grupo, precisa de uma vitória para seguir com chances de classificação. A equipe chilena vem de um empate em casa com o Sportivo Luqueño, por 0 a 0, e precisa superar o favoritismo do Racing para conquistar um resultado positivo em Avellaneda.

Prováveis escalações

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustin Basso, Facundo Mura; Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Agustin Almendra; Maximiliano Salas, Santiago Solari e Adrián Martinez.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Dylan Escobar, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Barrera, Galani, Glaby, Chandía; Luciano Cabral e Andrés Chávez.

Desfalques

Racing

Sem desfalques confirmados.

Coquimbo Unido

Sem desfalques confirmados.

Quando é?