Onde assistir a PSG x Toulouse ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês 2023/24

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 33ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Paris Saint-Germain recebe o Toulouse na tarde deste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 33ª rodada do Campeonato Francês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Ainda que tenha conquistado o título do Campeonato Francês antecipadamente na última rodada, o PSG não conseguiu chegar à final da Liga dos Campeões ao ser eliminado pelo Borussia Dortmund nas semifinais, frustrando as expectativas da diretoria, do time e dos torcedores mais uma vez. Além disso, o atacante Kylian Mbappé confirmou que deixará a equipe ao fim da temporada, sem renovar o contrato, com destino provável ao Real Madrid, na Espanha.

Na Ligue, além deste jogo, o PSG tem um duelo atrasado com o Nice a fazer e a última rodada a disputar contra o Metz. O time tem 70 pontos em 31 jogos na competição.

Sem qualquer chance de buscar uma competição europeia ou figurar entre os rebaixados, o Toulouse entra em campo apenas para cumprir tabela na competição. A equipe, promovida na época 2021/22, tem 40 pontos em 32 jogos e está na 12ª posição.

Prováveis escalações

PSG: Gianluigi Donnarumma; Acharaf Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos e Ousmane Dembélé Técnico: Luis Enrique.

Toulouse: Guilliaume Restes; Mikkael Desler, Logan Costa, Warren Kamanzi, Moussa Diarra; Niklas Schmidt, Cristian Cásseres Jr., Vincent Sierro; Zakaria Aboukhlal, Thijs Dallinga e Yann Gboho. Técnico: Carles Martínez.

Desfalques

PSG

Lucas Hernández, Layvin Kurzawa e Sergio Rico, machucados, estão fora;

Toulouse

Rasmus Nicolaise, expulso no último jogo, está fora.

Quando é?