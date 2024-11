Onde assistir a Ponte Preta x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 37ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Ponte Preta recebe o Sport na noite deste sábado (16), a partir das 21h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Vindo de três derrotas consecutivas, a Ponte Preta ocupa o 17º lugar, com 38 pontos. A Macaca não depende apenas de si para para escapar do rebaixamento. Além de vencer os últimos compromissos, o time do interior paulista precisa torcer por tropeços dos rivais.

O Sport, por sua vez, não vence há três rodadas e acabou saindo do G-4. Em quinto lugar, com 60 pontos, o Leão sabe que precisa ganhar, e também torcer por resultados negativos dos adversários que estão acima na tabela.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Emerson Santos, Nilson Junior e Heitor; Emerson, Castro e Hudson; Renato, Gabriel Novaes e Elvis.

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Luciano Castán (Rafael Thyere), Chico e Felipinho; Fabinho e Julián Fernández; Fabricio Dominguez, Lucas Lima e Christian Ortíz; Chrystian Barletta.

Desfalques

Ponte Preta

Iago Dias e Mateus Silva cumprem suspensão.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?