Onde assistir a Ponte Preta x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (04), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira (04), às 21h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 35ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Mirassol por 3 a 0 na última rodada, a Ponte Preta está na briga contra o rebaixamento para a Série C. Em 16º lugar, com 38 pontos, a Macaca está a dois pontos o CRB, equipe que abre o Z-4. Já o Paysandu, na 14ª posição, com 40 pontos, também busca a recuperação após ser derrotado pelo Ceará por 2 a 1.

O retrospecto histórico entre as equipes é bastante equilibrado. Em 13 jogos disputados, cada time conquistou cinco vitórias, com três empates registrados. No último confronto, válido pelo primeiro turno da Série B de 2024, o Papão saiu vencedor por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha; Luiz Felipe (Igor Inocêncio), Joilson (Mateus Silva), Nilson Júnior e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro (Ramon/Emerson) e Elvis; Iago Dias (Matheus Régis), Everton Brito (Renato) e Gabriel Novaes.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan, Wanderson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Matheus Trindade, João Vieira e Robinho; Paulinho Boia, Ruan Ribeiro e Borasi.

Desfalques

Ponte Preta

Jeh está lesionado.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?