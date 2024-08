Onde assistir a Ponte Preta x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (23), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 21h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 23ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos, com dois empates e uma derrota, a Ponte Preta ocupa a 12ª posição, com 28 pontos, a oito do Vila Nova, equipe que fecha o G-4 da Série B. Já o Operário-PR, com 29 pontos, está pressionado com três derrotas consecutivas.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em nove jogos disputados, foram três vitórias para cada lado, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha, Thomás Luciano, Sérgio Raphael, Mateus Silva e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro e Elvis; Matheus Régis (Dodô), Everton Brito (Iago Dias) e Jeh.

Operário-PR: Rafael Santos; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Pará; Índio, Vinicius Diniz e Rodrigo Rodrigues; Felipe Augusto, Maxwell e Mingotti (Felipe Garcia).

Desfalques

Ponte Preta

Igor Inocêncio cumprirá suspensão, enquanto Gabriel Novaes está machucado.

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 23 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, SP