Onde assistir a Ponte Preta x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Ponte Preta recebe o Novorizontino na tarde deste sábado (15), a partir das 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Na 14ª posição com 9 pontos, a Ponte Preta vem de derrota para o líder América-MG. Em casa, a Macaca busca a recuperação para ganhar posições na tabela e se manter distante da zona de rebaixamento.

Já o Novorizontino ganhou na rodada passada e se manteve em 11º lugar, com 14 pontos. O Tigre agora quer emplacar um novo triunfo para ficar cada vez mais perto do G-4.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Luís Haquin, Sergio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos, Iago Dias (Dodô) e Élvis; Matheus Régis e Gabriel Novaes

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Alves, Luisão, Danilo e Renato; Paulo Vitor, Geovane, Marlon e Patrick; Waguininho e Rodolfo.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 15 de junho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte - MG

Arbitragem: Kleber Ariel Goncalves da Silva (árbitro), Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Junior (assistentes), Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario (quarto árbitro) e Charly Wendy Straub Deretti (FIFA) (VAR)