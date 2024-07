Onde assistir a Ponte Preta x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (12), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 15ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programaçãocompleta).

Com 17 pontos, a Ponte Preta vem de vitória sobre o Ceará por 3 a 1 e empates com o Guarani por 1 a 1 e com o Brusque sem gols nos últimos três jogos disputados. Já o Mirassol, com 22 pontos está na briga para entrar no G-4. Na última rodada, a equipe venceu o CRB por 1 a 0 e encerrou o jejum de quatro jogos sem vencer na Série B.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Luan; João Gabriel, Mateus Silva, Sergio Raphael, Gabriel Risso; Castro, Emerson Santos, Dodô; Elvis, Matheus Régis e Jeh.

Mirassol: Alex Muralha; Alex Silva, Luiz Otávio, Lucas Gazal, Lucas Ramon; Danielzinho, Gabriel, Isaque, Negueba, Fernandinho; Dellatorre.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Não há desfalques confirmados.

Quando é?