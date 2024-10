Onde assistir a Ponte Preta x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (20), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Guarani se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 32ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Ceará na última rodada, a Ponte Preta está na briga contra o rebaixamento. Com 35 pontos, a Macaca abre o Z-4, com um a menos que o Botafogo-SP. Já o Guarani, na lanterna da Série B, com 28 pontos, vem de vitória sobre o CRB por 2 a 1.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Mateus Silva, Joílson (Nilson Júnior) e Igor Inocêncio (João Gabriel ou Risso); Emerson, Hudson (Elvis) e Dodô; Éverton Brito (Ramon), Iago Dias e Gabriel Novaes.

Guarani: Pegorari, Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa (Jefferson); Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Anderson Leite e Luan Dias; João Victor e Caio Dantas.

Desfalques

Ponte Preta

Pedro Rocha está suspenso pelo STJD, enquanto Emerson Santos recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática.

Guarani

Luan Dias e Emerson Barbosa cumprem suspensão.

Quando é?