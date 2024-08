Onde assistir a Ponte Preta x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (16), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 21ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Coritiba por 1 a 1 na última rodada, a Ponte Preta ocupa o meio da tabela da Série B, com 27 pontos e um aproveitamento de 45%. Já o Goiás, em nono lugar, com 28, venceu o Ceará por 2 a 1.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 27 jogos disputados, foram 11 vitórias para cada lado, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, o Goiás venceu por 3 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ponte Preta: Luan Ribeiro (Pedro Rocha), Igor Inocêncio, Sérgio Raphael, Joilson e Gabriel Risso (João Gabriel); Castro, Emerson Santos, Dodô (Éverton Brito ou Dudu Vieira) e Elvis; Matheus Régis e Gabriel Novaes.

Goiás: Tadeu; Diego, Messias, Reynaldo e Sander; Aloísio, Marcão e Thiago Galhardo (Régis); Welliton Matheus, Ángelo Rodríguez e Rildo.

Desfalques

Ponte Preta

Jeh e Iago Dias vão cumprir suspensão automática.

Goiás

Luiz Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?