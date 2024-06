Onde assistir a Ponte Preta x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (2), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e CRB se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela oitava rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, a Ponte Preta, com seis pontos, está na parte de baixo da tabela e busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos disputados.

Do outro lado, o CRB chega embalado após a classificação para a final da Copa do Nordeste, vencendo o Bahia nos pênaltis por 8 a 7. Na Série B, a equipe soma oito pontos, com um aproveitamento de 44%. Na última rodada, venceu o Vila Nova por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Haquin, Castro e Gabriel Risso (Sérgio Raphael); Dudu Vieira, Emerson, Ramon e Elvis; Iago Dias e Gabriel Novaes.

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique, Darlisson (Fábio Alemão) e Jorge; João Pedro (Lucas Kallyel), Rômulo e Raí; Mike, Getúlio e João Neto.

Desfalques

Ponte Preta

Dodô, expulso contra o Ituano, está fora.

CRB

Léo Pereira está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Willian Formiga e Caio César estão no DM.

Quando é?

Data: domingo, 2 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, SP

Arbitragem: Arthur Gomes (árbitro), Anne Kesy e Arthur Pancieri (assistentes), Salim Fende (quarto árbitro), Daniel Victor Costa (VAR)