Onde assistir a Ponte Preta x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Brusque se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 33ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca da recuperação após duas derrotas consecutivas na Série B, a Ponte Preta está na zona de rebaixamento, com 35 pontos e aproveitamento de 35%. Já o Brusque aparece logo abaixo com 33 pontos. Na última rodada a equipe foi derrotada pelo CRB por 2 a 1.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Luan; Luiz Felipe, Joílson, Nilson Júnior e João Gabriel; Castro, Emerson e Dodô; Iago Dias, Élvis e Gabriel Novaes.

Brusque: Matheus Nogueira, Cristovam, Ianson, Wallace, Jhan Torres, Rodolfo Potiguar, Agustín González, Paulinho, Dentinho, Rodrigo Pollero, Diego Mathias.

Desfalques

Ponte Preta

Jeh cumprirá suspensão.

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Quando é?