Onde assistir a Ponte Preta x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 30ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Ponte Preta recebe o Botafogo-SP na tarde deste sábado (5), a partir das 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Após sofrer duas derrotas consecutivas, a Ponte Preta foi para o 16º lugar, com 32 pontos e está ainda mais em alerta. Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, a Macaca sabe que precisa voltar a vencer para não correr o risco de encerrar a rodada no Z-4.

Já o Botafogo-SP vive situação semelhante a do rival, já que não ganha há quatro partidas. Será a estreia do técnico Márcio Zanardi no comando da equipe.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Castro, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio (Gabriel Risso); Emerson (Mateus Silva), Emerson Santos e Elvis; Iago Dias (Ramon ou Éverton Brito), Dodô e Gabriel Novaes.

Botafogo-SP: João Carlos; Raphael, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Pedro Costa, Sabit, Bochecha e Jean Victor; Douglas Baggio, Victor Andrade e Alexandre Jesus.

Desfalques

Ponte Preta

Joílson cumpre suspensão.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?