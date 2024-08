Onde assistir a Ponte Preta x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (4), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Avaí se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 19ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca da sexta vitória consecutiva como mandante, a Ponte Preta vem de derrota para o Sport por 3 a 1 na última rodada. No momento, a Macaca ocupa a 12ª posição, com 23 pontos e um aproveitamento de 42% na Série B.

Do outro lado, o Avaí, no meio da tabela, com 25, chega pressionado sem vencer há oito rodadas: cinco empates e três derrotas. Para o confronto, o técnico Gilmar Dal Pozzo terá o retorno de William Maranhão.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha; Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson, Sérgio Raphael (Castro) e Gabriel Risso; Emerson Santos, Dudu Vieira, Ramon (Emerson) e Jeh; Matheus Régis e Gabriel Novaes.

Avaí: César; Marcos Vinícius, Willian Maranhão, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Pedro Castro e Giovanni; Garcez, Vagner Love e Natanael.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Tiago Pagnussat está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Judson, Hygor e Pedrinho seguem no DM.

Quando é?

Data: domingo, 4 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli - Campinas SP