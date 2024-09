Onde assistir a Ponte Preta x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e América-MG se enfrentam nesta terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 28ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após encerrar uma sequência de quatro derrotas e três empates nos últimos sete jogos, a Ponte Preta reencontrou o caminho da vitória ao superar o Avaí por 1 a 0 na última rodada. Em 13º lugar, com 32 pontos, a Macaca está a nove do América-MG, sétimo colocado. Na última rodada, o Coelho venceu o Paysandu, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Heitor Roca; Emerson Santos, Emerson, Ramon Carvalho, Elvis e Dodô; Gabriel Novaes.

Mais artigos abaixo

América-MG: Elias; Mateus Henrique (Daniel Borges), Lucão, Éder e Marlon; Alê, Elizari e Juninho; Rodriguinho, Adyson e Brenner (Matheus Davó).

Desfalques

Ponte Preta

Jeh segue lesionado.

América-MG

Ricardo Silva cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: terça-feira, 24 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, SP