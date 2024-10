Onde assistir a Polônia x Croácia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024

Seleções entram em campo nesta terça-feira (15), no Estádio Nacional de Varsóvia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Polônia e Croácia se enfrentam neste terça-feira (15), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, pela quarta rodada do Grupo 1 da Liga das Nações A 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV3 na TV fechada (confira a programação completa).

A Polônia teve dificuldades contra Portugal, na última rodada, saindo derrotada pela quarta vez nos últimos seis jogos disputados. Agora, a equipe é a terceira da chave, o que a coloca em risco direto de ter que disputar o playoff de rebaixamento. Para piorar, a fase em casa não é boa - são três reveses nas últimas três partidas.

A Croácia, enquanto isso, comandada por Zlatko Dalic, bateu a Escócia de virada em seu último compromisso, por 2 a 1. O bom resultado manteve os croatas na vice-liderança do grupo, atrás de Portugal. O objetivo, claro, é repetir a campanha passada e voltar à decisão.

Prováveis escalações

Polônia: Skorupski; Dawidowicz, Bednarek, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Szymanski, Urbanski, Zalewski; Piatek, Lewandowski. Técnico: Michal Probierz.

Croácia: Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo; Perisic, Modric, Kovacic, Sosa; Sucic, Matanovic, Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic.

Desfalques

Polônia

Bartlomiej Dragowski, Sebastian Walukiewicz, Mateusz Skrzypczak e Kacper Kozlowski (lesionados).

Croácia

Mario Pasalic (lesionado).

Quando é?

Data: terça-feira, 15 de outubro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)