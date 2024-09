Onde assistir a Paysandu x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, pela 28ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Em busca de se afastar da zona de rebaixamento, o Paysandu, com 30 pontos, tenta reencontrar o caminho das vitórias após a derrota por 2 a 0 para o América-MG na última rodada da Série B. O Sport, por sua vez, vem embalado por três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos e segue na briga por uma vaga no G-4.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma 11 vitórias, contra quatro do Paysandu, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, o Leão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Paysandu: Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Carlão, Bryan Borges; João Vieira, Leandro Vilela, Brendon, Robinho; Ruan Ribeiro, Yony González.

Sport: Caíque França, Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández, Felipe e Lucas Lima; Wellington Silva, Barletta e Zé Roberto.

Desfalques

Paysandu

Quintana cumprirá suspensão.

Sport

Titi Ortíz e Gustavo Coutinho estão suspensos.

Quando é?