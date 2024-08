Onde assistir a Paysandu x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (9), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 20ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Depois de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados, o Paysandu busca reencontrar o caminho da vitória. Em 14º lugar, com 24 pontos, o Papão está a cinco da Chapecoense, equipe que abre o Z-4.

Por outro lado, o Santos está na briga pela liderança da Série B. Com 34 pontos, o Peixe vem de uma sequência de cinco vitórias e quatro empates nos últimos nove jogos. Para o confronto em casa, o técnico Fábio Carille optará pela entrada de Rodrigo Ferreira no lugar de Chermont, enquanto João Basso substituirá Gil.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn; João Vieira, Val Soares (Leandro Vilela), Cazares; Jean Dias, Paulinho Boia, Ruan Ribeiro (Nicolas).

Santos: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, João Basso, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

Desfalques

Paysandu

Quintana está em transição física.

Santos

JP Chermont e Gil estão fora do confronto.

Quando é?