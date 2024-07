Onde assistir a Paysandu x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (29), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Novorizontino se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 18º rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Depois de uma sequência de quatro vitórias e três empates nos últimos sete jogos disputados, o Paysandu foi derrotado pelo Brusque por 1 a 0 na última rodada da Série B. No momento, o Papão ocupa o 14º lugar, com 23 pontos.

Do outro lado, o Novorizontino, em sexto lugar, com 27 pontos e um aproveitamento de 52% na Série B, está a um do Sport, equipe que fecha o G-4. Na última rodada, a equipe empatou com o Operário-PR sem gols.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Paysandu: Diogo Silva; Edílson Júnior, Wanderson, Leandro Vilela, Biel; Jean Dias, Val Soares, Paulinho Bóia, Kevyn; Nicolas, Juan Cazares.

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Luis Fellipe, Rafael Donato, Reverson, Léo Tocantins; Waguininho, Eduardo Biasi, Geovane, Fabrício Daniel; Rodolfo.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Patrick cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: segunda-feira, 29 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Curuzu - Belém, PA

Arbitragem: Paulo José Souza (árbitro), Ivanildo Gonçalves e Elson Araújo (assistentes), Dewson Fernando (quarto árbitro), Charly Wendy (VAR)