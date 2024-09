Onde assistir a Paysandu x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (27), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 29ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Lutando contra o rebaixamento, o Paysandu, com 30 pontos, busca se recuperar na Série B após sofrer duas derrotas seguidas. O Ituano, com 28 pontos, também tenta reagir e, em caso de vitória, pode deixar a zona de rebaixamento. Assim como o Paysandu, a equipe paulista vem de dois resultados negativos consecutivos.

Prováveis escalações

Paysandu: Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Carlão, Bryan Borges; João Vieira, Leandro Vilela, Brendon, Robinho; Ruan Ribeiro, Yony González.

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Kauan Richard; José Aldo, Yann Rolim, Eduardo Person; Thonny Anderson, Pablo Diogo e Salatiel.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Não há desfalques confirmados.

Quando é?