Onde assistir a Paysandu x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e CRB se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 11ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Ituano por 5 a 3, o Paysandu busca se afastar da zona de rebaixamento. Com 11 pontos e um aproveitamento de 36%, o Papão está a dois pontos do Brusque, equipe que abre o Z-4.

Por outro lado, o CRB, atualmente na zona de rebaixamento com oito pontos, procura se recuperar após duas derrotas consecutivas na Série B.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Lucas Maia e Kelvyn; João Vieira, Leandro Vivela e Juninho; Esli Garcia, Ruan Ribeiro e Nicolas.

CRB: Matheus Albino; Hereda. Darlisson, Fábio Alemão e Jorge (Matheus Ribeiro); Falcão, João Pedro e Gegê; Mike (Raí), Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Paysandu

Jean Dias está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

CRB

Gustavo Henrique cumprirá suspensão, enquanto Saimon segue no DM.

Quando é?

Data: terça-feira, 18 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Curuzu - Belém, PA

Arbitragem: Maguielson Lima (árbitro), José Reinaldo Nascimeno e Renato Gomes Tolenino (assistentes), Djonaltan Costa (quarto árbitro), Rodrigo Carvalhães (VAR)