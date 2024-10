Onde assistir a Paysandu x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, pela 33ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Operário-PR por 1 a 1 na última rodada, o Paysandu volta a campo em busca da vitória para seguir na luta contra o rebaixamento. Com 37 pontos, o Papão está a dois pontos do Z-4 da Série B.

Por outro lado, o Coritiba ainda sonha com o acesso. Embalado com duas vitórias consecutivas na Série B, o Coxa ocupa o oitavo lugar, com 47 pontos, seis a menos que o Mirassol, equipe que fecha o G-4.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan, Wanderson, Luan Freitas (Quintana) e Lucas Maia; João Vieira e Matheus Trindade; Paulinho Bóia, Robinho e Borasi; Nicolas (Ruan Ribeiro).

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Matheus Frizzo e Júnior Brumado.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Vini Paulista cumprirá suspensão

Quando é?