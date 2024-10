Onde assistir a Paysandu x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 31ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota para o CRB por 3 a 2 na última rodada, o Paysandu volta a campo em busca da recuperação na Série B. Com 33 pontos, o Papão está a um Botafogo-SP, equipe que abre a zona de rebaixamento.

"Estão perto da gente. Então, podemos passar na frente. É muito importante. Como todo mundo fala: um jogo de seis pontos", afirmou o atacante Benjamín Borasi.

Por outro lado, a Chapecoense, com 34 pontos, também vem de derrota para o Operário-PR por 3 a 2 .

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira, Bryan Borges, Carlão, Wanderson, Lucas Maia; Netinho, João Vieira, Robinho; Jean Dias, Benjamín Borasi e Nicolas. Técnico: Márcio Fernandes Júnior (auxiliar).

Chapecoense: Léo Vieira, Marcelinho, Eduardo Doma, João Paulo, Walter Clar; Auremir, Tarik Boschetti, Marlone; Marcelinho, Italo e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Desfalques

Paysandu

O técnico Márcio Fernandes foi expulso contra o CRB e cumprirá suspensão.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)