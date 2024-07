Onde assistir a Paysandu x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (12), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 15ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Invicto há cinco jogos, com três empates e duas vitórias, o Paysandu aparece em 15º lugar da Série B, com 17 pontos, quatro a mais que o CRB, equipe que abre o Z-4. Já o Ceará, em 11º, com 19 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após ser derrotado pelo Santos por 1 a 0.

Prováveis escalações

Paysandu: Diogo Silva; Michel Macedo, Wanderson, Netinho, Kevyn; Leandro Vilela, Lucas Maia, Val Soares; Jean Dias, Esli García e Nicolas.

Ceará: Richard; Matheus Bahia, David Ricardo, Matheus Felipe, Rafael Ramos; Patrick de Lucca, Jean Irmer, Erick Pulga, Aylon, Lucas Mugni; Saulo Mineiro.

Desfalques

Paysandu

Lourenço está suspenso.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?