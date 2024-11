Onde assistir a Paysandu x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (11), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Brusque se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 2024. A terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após vencer a Ponte Preta por 2 a 1 na última rodada, o Paysandu busca emplacar a segunda vitória consecutiva. No momento, o Papão ocupa está na 13º posição, com 43 pontos e já não tem mais chances de acesso para a Série A do Brasileirão. Por outro lado, o Brusque está na luta contra o rebaixamento, com 33 pontos, seis a menos que o CRB, primeira equipe fora do rebaixamento.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Wanderson, Quintana e Bryan Borges; João Vieira e Luan Freitas; Paulinho Bóia, Robinho e Borasi; Ruan Ribeiro.

Brusque: Matheus Nogueira; Lorran, Ianson, Wallace Reis e Luiz Henrique; Diego Mathias, Rodolfo Potiguar, Paulinho e Dentinho; Augusto González e Rodrigo Pollero.

Desfalques

Paysandu

Lucas Maia, está suspenso pelo terceiro amarelo.

Brusque

Quando é?