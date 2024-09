Onde assistir a Paysandu x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (5), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Amazonas se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 25ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há oito jogos na Série B, com quatro empates e quatro derrotas, o Paysandu ocupa a 15ª posição, com 27 pontos e um aproveitamento de 37%. Já o Amazonas, com 32 pontos, vem de duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados.

Prováveis escalações

Paysandu: Diogo Silva; Edílson Júnior, Yefferson Quintana, Lucas Maia e Bryan Borges; João Vieira, Matheus Trindade, Robinho, Netinho e Cazares; Yony González.

Mais artigos abaixo

Amazonas: Marcos Miranda; Fabiano, Alexis Alvariño, Wellington Tim e Ezequiel; Matheus Serafim, Jorge Jiménez (Barros), Erick e Ênio; Diego Torres (Dentinho) e Luan Silva.

Desfalques

Paysandu

Léo Pereira, Borasi, Edinho, Jean Dias e Nicolas estão fora.

Amazonas

Sassá, Rafael Lacerda e Miranda vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: quinta-feira, 05 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Curuzu - Belém, PA