Onde assistir a Palmeiras x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Atlético-MG por 4 a 0, o Palmeiras volta a campo buscando emplacar a quarta vitória consecutiva no Brasileirão. Com 17 pontos, o Verdão está na briga para entrar no G-4.

Do outro lado, o RB Bragantino, com 15 pontos, vem de vitória sobre o Juventude por 2 a 1. Até aqui, o Massa Bruta registra quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 55% no Brasileirão.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Rony (Flaco López).

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Henry Mosquera (Vitinho) e Eduardo Sasha.

Desfalques

Palmeiras

Bruno Rodrigues e Rômulo estão machucados, enquanto Gustavo Gómez e Richard Ríos estão com suas respectivas seleções.

RB Bragantino

Luan Cândido e Jadsom vão cumprir suspensão, assim como o técnico Pedro Caixinha, expulso contra o Juventude.

Quando é?

Data: quinta-feira, 20 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Arbitragem: Anderson Daronco (árbitro), Maira Mastella e Michael Stanislau (assistentes), Bruno Mota Correia (quarto árbitro), Daiane Muniz (VAR)