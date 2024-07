Onde assistir a Palmeiras x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela 20ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Palmeiras encara o Vitória na noite deste sábado (27), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

A derrota no jogo passado fez o Palmeiras cair para o terceiro lugar, com 36 pontos. Buscando se manter na briga pelo título nacional, o Verdão quer se recuperar no campeonato e terá o apoio de sua torcida. Entretanto, a equipe pode ter alterações, já que no meio da semana o Alviverde tem confronto pela Copa do Brasil.

O Vitória, por sua vez, perdeu o quarto jogo consecutivo e entrou na zona de rebaixamento. Devido aos maus resultados, o Rubro-Negro agora está na 18ª posição, com 15 pontos. Para o duelo, o técnico Thiago Carpini terá o retorno de Janderson.

As equipes já se enfrentaram 44 vezes, com 26 vitórias do Palmeiras, 8 do Vitória, além de 10 empates. No último confronto, a o Verdão ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Vanderlan; Richard Ríos e Zé Rafael; Estevão (Dudu), Maurício (Gabriel Menino) e Felipe Anderson; Flaco López.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Léo Naldi e William Oliveira; Janderson, Matheuzinho e Alerrandro

Desfalques

Palmeiras

Raphael Veiga cumpre suspensão.

Vitória

Luan, Camutanga e Bruno Uvini seguem no departamento médico

Quando é?

Data: sábado, 27 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo - SP

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (árbitro), Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de Franca Costa (assistentes), Tarcisio Flores da Silva (quarto árbitro), Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA) (VAR)