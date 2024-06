Onde assistir a Palmeiras x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (exceto Bahia e Ceará) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Criciúma por 2 a 1, o Palmeiras volta a campo ocupa a oitava posição no Brasileirão, com 11 pontos. Até o momento, o Verdão registra três empates, dois empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 52%.

Do outro lado, o Vasco busca esquecer a derrota humilhante para o rival Flamengo por 6 a 1 e mira a vitória sobre o atual campeão do Campeonato Brasileiro. Com seis pontos, a equipe quer se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Em 103 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 51 vitórias, contra 22 do Vasco, além de 30 empates. No último encontro, válido pelo returno do Brasileirão de 2023, o Verdão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Rony (Flaco López).

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Rojas, Maicon, Léo, Lucas Piton; Juan Sforza, Pablo Galdames, Adson; Rayan e Pablo Vegetti.

Desfalques

Palmeiras

Endrick, Richard Ríos e Gustavo Gómez defendem suas respectivas seleções.

Vasco

Payet e Praxedes estão machucados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 13 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Arbitragem: Ramon Abatti (árbitro), Fabricio Vilarinho e Eduardo Gonçalves (assistentes), Sávio Pereira Sampaio (quarto árbitro), Wagner Reway (VAR)