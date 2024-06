Onde assistir a Palmeiras x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (23), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado por uma sequência de quatro vitórias consecutivas, o Palmeiras está na briga pelas primeiras posições. Com 20 pontos, o Verdão tem um aproveitamento de 66% no Brasileirão. Sem Lázaro, o técnico Abel Ferreira pode manter o time com Gabriel Menino.

Do outro lado, o Juventude vem de vitória sobre o Vasco por 2 a 0 na última rodada. No meio da tabela do Brasileirão, com 13 pontos, a equipe registra três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 48%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Gabriel Menino e Rony.

Juventude: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Marcelinho e Gilberto.

Desfalques

Palmeiras

Lázaro, Bruno Rodrigues e Rômulo seguem fora.

Juventude

Edson Carioca, Renan, Thiaguinho e Kleiton são desfalques.

Quando é?

Data: domingo, 23 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Arbitragem: Davi de Oliveira (árbitro), Nailton Junior de Sousa e Leone Carvalho (assistentes), Murilo Ugolini (quarto árbitro), Paulo Renato Moreira (VAR)