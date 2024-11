Onde assistir a Palmeiras x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (8), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Corinthians por 2 a 0, o Palmeiras entra em campo em busca da recuperação. No momento, o Verdão ocupa a vice-liderança, com 61 pontos, e viu a diferença para o líder Botafogo aumentar seis pontos.

Por outro lado, o Grêmio, em 11º lugar, com 39 pontos, vem de empate com o Fluminense por 2 a 2 e busca se distanciar do Z4 do Brasileirão. Em 98 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 43 vitórias, contra 21 do Trocolor Gaúcho, além de 34 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Vitor Reis (Murilo), Gustavo Gómez, Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu ou Mauricio), Estêvão, Flaco López.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Soteldo e Aravena; Braithwaite.

Desfalques

Palmeiras

Lázaro, Bruno Rodrigues e Piquerez estão no DM.

Grêmio

Kannemann está machucado, enquanto Gustavo Martins deve ser preservado.

Quando é?