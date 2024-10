Onde assistir a Palmeiras x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

De olho na liderança, o Palmeiras entra em campo contra o Fortaleza na tarde deste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Com 60 pontos e em segundo lugar, o Palmeiras vai em busca de uma nova vitória para seguir firme na luta pelo título. O Alviverde está invicto há dez rodadas.

Já o Fortaleza é o terceiro colocado, com 56 pontos. O Leão do Pici sabe que, em caso de vitória em São Paulo, continua brigando pela taça nacional.

As equipes já se enfrentaram 24 vezes, com 10 vitórias do Palmeiras, 8 do Fortaleza, além de 6 empates. No último encontro, o Tricolor ganhou por 3 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso; Pedro Augusto, Rossetto, Hércules, Pochettino (Martínez); Moisés e Lucero.

Desfalques

Palmeiras

Maurício, Piquerez, Bruno Rodrigues e Murilo estão lesionados, enquanto Marcos Rocha e Moreno cumprem suspensão.

Fortaleza

Sasha está lesionado, enquanto Breno Lopes, Bruno Pacheco, Marinho e Tinga estão suspensos.

Quando é?