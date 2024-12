Onde assistir a Palmeiras x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (08), no Allianz Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo0

Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste domingo (08), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo e Paraná, exceto Curitiba) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Ainda com chances de conquistar o título do Brasileirão, o Palmeiras precisa vencer e ainda contar com uma derrota do líder Botafogo, que enfrenta o São Paulo. No momento, o Verdão ocupa a vice-liderança, com 73 pontos, três a menos que o Alvinegro.

Para o confronto em casa, o técnico Abel Ferreira terá os retornos de Marcos Rocha e Gustavo Gómez, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1 na última rodada.

Por outro lado, o Fluminense precisa de apenas um empate para confirmar a permanência na Série A sem depender de outros resultados. No momento, o Tricolor ocupa a 15ª posição, com 43 pontos e aproveitamento de 38%.

"A gente chega na última rodada em uma situação que a gente não queria chegar, é óbvio que não queria chegar. Mas não está escrito em lugar nenhum, que o Fluminense não tem condição de chegar em São Paulo e fazer um ponto diante do Palmeiras. Vamos continuar acreditando naquilo que a gente pode interferir e esquecer o que é do paralelo, pois acho que isso pode fazer a diferença", afirmou o técnico Mano Menezes.

Em 101 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 54 vitórias, contra 33 do Fluminense, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima e Ganso; Serna (Keno), Arias e Cano (Kauã Elias).

Desfalques

Palmeiras

Vitor Reis cumprirá suspensão.

Fluminense

Facundo Bernal está suspenso.

Quando é?

Data: domingo, 08 de dezembro de 2024

domingo, 08 de dezembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

