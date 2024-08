Onde assistir a Palmeiras x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 24ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Palmeiras recebe o Cuiabá na noite deste sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Após sofrer uma dura eliminação na Copa Libertadores, o Palmeiras agora vira as suas atenções à única competição que lhe resta até o fim do ano: o Brasileirão. Em terceiro lugar com 41 pontos, o Verdão vai com tudo na caça ao líder Botafogo (algoz da competição continental). O Alviverde tem baixas importantes para o duelo.

Do outro lado, o Cuiabá não vence há cinco jogos e quer aproveitar o momento instável do rival para voltar a somar pontos. O Dourado está na 19ª posição, com 18 pontos somados.

As equipes já se enfrentaram sete vezes, com cinco vitórias do Palmeiras, uma do Cuiabá, além de um empate. No último confronto, o Verdão ganhou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Giay), Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista, Richard Ríos, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Estêvão, Rony e Felipe Anderson..

Cuiabá: Walter; Marllon, Bruno Alves e Guilherme Madruga (Gabriel); Railan; Lucas Mineiro, Denilson, Max e Junior Tavares; Isidro Pitta.

Desfalques

Palmeiras

Zé Rafael, Gustavo Gómez e Flaco López cumprem suspensão.

Cuiabá

Alan Empereur cumpre suspensão, enquanto Matheus Alexandre está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 24 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro, Campinas - SP