Onde assistir a Palmeiras x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 18ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Palmeiras recebe o Cruzeiro na noite deste sábado (20), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota para o líder no meio da semana, o Palmeiras é o segundo colocado, com 33 pontos. O técnico Abel Ferreira perdeu Estevão e Piquerez, lesionados e terá que mexer na equipe titular. Já o volante Zé Rafael se recupera de lesão e é dúvida. Quem pode aparecer entre as novidades no banco é Giay.

Na sexta colocação com 29 pontos, o Cruzeiro busca a quarta vitória consecutiva. A Raposa pode promover a estreia do atacante Kaio Jorge. O time mineiro promete dificultar a vida do forte adversário e quer o triunfo para continuar no G-6.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 94 vezes, com 32 vitórias do Palmeiras, 33 do Cruzeiro, além de 29 empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gómez e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Felipe Anderson (Mauricio) e Flaco López.

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron.

Desfalques

Palmeiras

Estevão e Piquerez estão no departamento médico.

Cruzeiro

Rafa Silva e Marlon continuam no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 20 de julho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo - SP

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (árbitro), Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (assistentes), Tarcizo Pinheiro Caetano (quarto árbitro), Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA) (VAR)