Onde assistir a Palmeiras x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Criciúma se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga pela liderança do Brasileirão, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 47 pontos e um aproveitamento de 62%. Para o confronto em casa, o técnico Abel Ferreira terá os retornos de Estêvão, Gómez e Rios.

Por outro lado, o Criciúma, com 28 pontos, vem de três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos disputados. No primeiro turno, o Verdão venceu por 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Criciúma: Gustavo, Dudu (Claudinho), Maia (Rodrigo), Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Patrick de Paula, Ronald, Newton e Matheusinho; Allano e Bolasie.

Desfalques

Palmeiras

Marcelo Lomba, Mayke e Gabriel Menino estão lesionados, enquanto Zé Rafael cumprirá suspensão.

Criciúma

Felipe Vizeu e Jhonatan estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque - São Paulo, SP