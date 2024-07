Onde assistir a Palmeiras x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (1), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 0 na última rodada. No momento, ocupa a quarta posição, com 23 pontos e um aproveitamento de 63%.

Do outro lado, o Corinthians está na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos conquistados. Pressionado, o Timão vem de cinco empates e três derrotas nos últimos oito jogos. Questionado sobre o momento do rival, o técnico António Oliveira destacou a estabilidade e o trabalho de Abel Ferreira.

"Nesta altura não há margens para dúvida. O Palmeiras, pela estabilidade que criou, pelo trabalho que tem sido desenvolvido pelo Abel, por uma presidente de convicções, onde mostra que quem manda é ela. Existe claramente uma comunhão entre presidente e treinador", afirmou o treinador.

"Se criou uma estabilidade, um elenco que joga junto há anos. Vão se criando gerações que se enquadram nos princípios e valores que se criando dentro do grupo. Muitas vezes, um time é a cara do seu treinador e presidente. É uma equipe consolidada, estável e, sem dúvida nenhuma, o adversário mais desafiante neste momento", completou.

Em 379 jogos entre as equipes, o Palmeiras soma 134 vitórias, contra 129 do Corinthians, além de 116 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Paulista de 2024, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo (Vitor Reis ou Marcos Rocha), Naves e Piquerez; Fabinho, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Gabriel Menino e Flaco López.

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Cacá, Caetano (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado (Gustavo Mosquito), Wesley e Yuri Alberto.

Desfalques

Palmeiras

Aníbal Moreno e Rony vão cumprir suspensão.

Corinthians

Fagner e Pedro Henrique estão em transição física, enquanto Diego Palácios está lesionado. Já Félix Torres e Romero estão disputando a Copa América.

Quando é?

Data: segunda-feira, 1 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Arbitragem: Anderson Daronco (árbitro), Nailton Junior e Rafael da Silva (assistentes), Vinicius Gonçalves (quarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR)