Onde assistir a Palmeiras x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 28ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Atlético-MG entram em campo na noite deste sábado (28), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Há sete jogos sem perder, o Palmeiras entrou de vez na briga pelo título nacional. Segundo colocado com 53 pontos, o Verdão vai em busca de uma nova vitória para seguir na caça ao líder.

Do outro lado, o Atlético-MG ganhou a partida anterior e subiu para o nono lugar, com 36 pontos. O Galo chega empolgado para o duelo, já que conquistou a classificação à semifinal da Copa Libertadores.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 84 vezes, com 37 vitórias do Palmeiras, 27 do Atlético-MG, além de 20 empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho (Gabriel Menino) e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Alonso e Rubens (Arana); Fausto Vera, Battaglia e Igor Gomes; Palacios, Hulk (Cadu) e Deyverson.

Desfalques

Palmeiras

Richard Ríos e Zé Rafael cumprem suspensão, enquanto Marcos Rocha, Mayke e Estevão estão no departamento médico.

Atlético-MG

Otávio, Bernard, Paulinhol Lyanco, Zaracho, Saravia e Alisson stão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 28 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro, Campinas - SP