Onde assistir a Palmeiras x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programaçãocompleta).

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados, o Palmeiras, com 30 pontos, está na cola do líder Flamengo, que tem 31. Até o momento, o Verdão registra nove vitórias, três empates e três derrotas. Um aproveitamento de 66%.

Do outro lado, o Atlético-GO luta contra o rebaixamento. Com 11 pontos e um aproveitamento de 24%, o Dragão está pressionado em busca da vitória após três empates e três derrotas nos últimos seis jogos disputados.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz e Emiliano Rodríguez.

Desfalques

Palmeiras

Mauricio, Giay e Felipe Anderson estão fora.

Atlético-GO

Luiz Fernando está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Derek, expulso contra o Athletico-PR, também está fora.

Quando é?