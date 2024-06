Onde assistir a Operário-PR x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (14), no Estádio Germano Kruger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela décima rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com três derrotas consecutivas na Série B, o Santos volta ao campo pressionado pela vitória. Fora da zona de classificação, o Peixe soma 15 pontos, dois a menos que o Avaí, equipe que fecha o G-4. Até aqui, a equipe registra cinco vitórias e quatro derrotas. Um aproveitamento de 55%.

Do outro lado, o Operário-PR, em oitavo lugar, com os mesmos 15 pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas na Série B. Apesar do momento de crise que vive o Santos, o meia Pedro Lucas deixa o favoritismo para o rival.

Mais artigos abaixo

"Sabemos que a sequência é difícil, um jogo muito perto do outro, mas o trabalho está sendo bem feito. O jogo contra o Santos é muito complicado, a equipe deles é qualificada, e é a principal candidata ao acesso e ao título. Vai ser um jogo muito difícil e o favoritismo é deles, mas com os pézinhos no chão vamos dar o nosso máximo pra buscar um grande resultado dentro de casa", afirmou.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos, Santiago Ocampos, William Machado, Allan Godói (Alemão), Pará; Vinícius Diniz, , Pedro Lucas, Daniel, Maxwell, Rodrigo Rodrigues.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho (Otero), Willian Bigode e Guilherme (Hayner).

Desfalques

Operário-PR

Neto Paraíba cumprirá suspensão.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 14 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger - Ponta Grossa, PR

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (árbitro), Daniel de Oliveira e Raphael Carlos de Almeida (assistentes), Elvio Kertelt (quarto árbitro), Rodrigo Nunes de Sá (VAR)