Onde assistir a Operário-PR x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (20), no Estádio Germano Krüger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Paysandu se enfrentam neste domingo (20), às 11h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 32ª rodada, da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0 na última rodada, o Paysandu está na luta contra o rebaixamento. Com 36 pontos, a equipe está a um da Ponte Preta, equipe que abre o Z-4. Já o Operário-PR, em oitavo lugar, com 46 pontos, vem de vitória sobre o Sport por 2 a 1 e empate sem gols com o Botafogo-SP.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph (Allan), Willian Machado, Gabriel Feliciano; Rodrigo Lindoso, Pedro Lucas, Vinicius Diniz; Felipe Augusto, Daniel Alves e Rodrigo.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Bryan Borges; Netinho, João Vieira; Jean Dias, Robinho, Benjamín Borasi; Joel (Paulinho Bóia/Ruan Ribeiro).

Desfalques

Operário-PR

Gabriel Boschillia cumprirá suspensão, enquanto Talles, Alemão e Vinicius Mingotti são dúvidas.

Paysandu

Edinho está lesionado, enquanto Nicolas está suspenso.

Quando é?