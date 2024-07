Onde assistir a Operário-PR x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), no Estádio Germano Kruger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na sexta posição, com 25 pontos, o Operário-PR busca entrar novamente no G-4. Na última rodada, a equipe venceu o Goiás por 2 a 0. Já o Novorizontino, em quarto lugar, com 26 pontos, vem de vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Cássio Gabriel; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo.

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Alves, Rafael Donato, Danilo e Renato; Paulo Vitor, Geovane, Marlon e Patrick; Fabrício Daniel e Rodolfo.

Desfalques

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 23 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger - Ponta Grossa, PR

Arbitragem: Antonio Dib (árbitro), Alisson Lima e Jonystony Rabelo (assistentes), Elvio Kertelt (quarto árbitro), Elmo Alves Resende (VAR)