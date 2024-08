Onde assistir a Operário-PR x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), no Estádio Germano Krüger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Ituano se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, pela 21ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com 16 pontos, o Ituano vem de vitória sobre a Chapecoense por 2 a 1 na última rodada. Já o Operário-PR, em oitavo lugar, com 29 pontos, vem de derrota para o Avaí por 1 a 0.

Em três jogos disputados entre as equipes, o Ituano nunca venceu o rival. Foram duas vitórias do Operário-PR e um empate. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, o Fantasma venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Thales, Alemão, Willian Machado, Lucas Hipólito; Vinícius Diniz, Índio, Felipe Augusto, Maxwell, Eduardo Scheit e Daniel Alves.

Ituano: Jefferson Paulino; Kauan Richard, Claudinho, Guilherme Mariano, Marcinho; Rodrigo, Miqueias, Neto Berola, Bruno Xavier, José Aldo; Thonny Anderson.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?