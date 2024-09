Onde assistir a Operário-PR x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), no Estádio Germano Krüger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Guarani se enfrentam nesta terça-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, pela 28ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Amazonas por 2 a 1 na última rodada, o Operário-PR está em 12º lugar, com 36 pontos e um aproveitamento de 46% na Série B. Já o Guarani, na lanterna, com apenas 24 pontos, vem de vitória sobre o Mirassol por 1 a 0.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma seis vitórias, contra três do Operário-PR. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, o Operário-PR venceu por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Operário-PR: Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Joseph, Allan Godói e Pará; Índio, Jacy, Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Vinícius Mingotti.

Guarani: Pegorari; Heitor, Douglas Bacelar, Salustiano e Emerson; Anderson Leite, Matheus Bueno e Pierre; Luan Dias, João Victor e Caio Dantas.

Desfalques

Operário-PR

Willian Machado e Maxwell estão suspensos, enquanto Igor, Alemão, Filipe Claudino e Guilherme Azevedo estão lesionados.

Guarani

Vladimir cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: terça-feira, 24 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger - Ponta Grossa, PR