Onde assistir a Operário-PR x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio Germano Kruger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, no Paraná, pela 15ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Operário-PR entra em campo pressionado pela vitória. Em oitavo lugar, com 22 pontos, o Fantasma terá os retornos de Ronald e Daniel Lima, desfalques na eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil.

Do outro lado, o Goiás, em nono lugar, com 21 pontos, pode entrar no G-4 da Série B em caso de vitória nesta quarta-feira. Na última rodada, a equipe foi derrotada pela Chapecoense por 2 a 1.

"A gente sempre tem que vencer. Mas se a gente quiser brigar lá em cima, a gente tem que buscar os três pontos e fazer um grande jogo. O treinador sempre depende de resultado. A gente sabe o quanto estamos trabalhando e nos dedicando, mas é importante vencer para estar lá em cima. No segundo turno, precisaremos estar no G-4, porque vai começar a definir quem vai subir. Temos que voltar a vencer e vencer fora de casa", afirmou o técnico Márcio Zanardi.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Thales Oleques, Alemão, Joseph (Willian Machado ou Igor Ribeiro) e Lucas Hipólito; Jacy, Vinícius Diniz e Marco Antônio; Maxwell, Ronald (Filipe Claudino) e Ronaldo (Daniel Lima).

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Messias e David Braz; Dieguinho, Edson, Juninho (Wellington) e Sander; Welliton, Thiago Galhardo e Régis (Paulo Baya).

Desfalques

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de julho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger - Ponta Grossa, PR

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (árbitro), Renan Aguiar e Zaqueu Eleuterio (assistentes), Marco Antônio dos Santos (quarto árbitro), Thiago Duarte Peixoto (VAR)