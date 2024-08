Onde assistir a Operário-PR x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (4), no Estádio Germano Krüger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e CRB se enfrentam neste domingo (4), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 19ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, do canal GOAT no Youtube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com a melhor defesa da Série B, o Operário-PR busca a recuperação após empatar com o Novorizontino sem gols e ser derrotado pelo Mirassol por 1 a 0. Maxwell, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição.

Do outro lado, o CRB aparece no meio da tabela da Série B, com 24 pontos, dois a menos que o adversário. A equipe chega embalada por uma sequência de dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio (Ocampos), Alemão, Willian Machado e Pará; Índio, Vinícius Diniz (Neto Paraíba) e Marco Antônio; Maxwell, Felipe Augusto e Daniel Lima (Ronaldo).

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique, Jorge (Willian Formiga); Rômulo (Joã Pedro), Gegê, Falcão; Mike, Anselmo Ramon e Léo Pereira.

Desfalques

Operário-PR

Pedro Lucas, Ronaldo, Rodrigo Lindoso e Rafhael Lucas seguem fora.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 4 de agosto de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger - Ponta Grossa, PR