Onde assistir a Operário-PR x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Estádio Germano Krüger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Coritiba se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, pela 26ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil e da Band na TV aberta, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 34 pontos, oito abaixo do G-4, o Coritiba busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Guarani por 2 a 1 e o empate com o Novorizontino por 2 a 2. Já o Operário-PR, com 33 pontos, vem de derrota para o Ceará por 2 a 1.

Prováveis escalações

Operário-PR: Gabriel Mesquita; Sávio (Thales Oleques), Alemão, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Vinícius Mingotti (Daniel Lima).

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Vini Paulista e Sebastián Gómez; Figueiredo (Matheus Frizzo), Lucas Ronier e Júnior Brumado.

Desfalques

Operário-PR

Rafael Santos e Maxwell estão suspensos, enquanto Pedro Lucas está machucado.

Coritiba

Robson cumpre suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger - Ponta Grossa, Paraná